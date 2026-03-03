Обход Бессоновки на трассе М5 в Пензенской области получил одобрение госэкспертизы
Проект по строительству обхода села Бессоновка с выходом на трассу М5 «Урал» успешно прошел госэкспертизу, заявили в минстрое Пензенской области. Поводом стало обращение сельчанина к губернатору региона с просьбой разъяснить затруднительную ситуацию на дорогах.
ПСД "Обход села Бессоновка" получила одобрение госэкспертизы
Фото: Яндекс Карты
В комментариях на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» пензенец пожаловался на постоянные пробки при выезде со двора. Речь идет о заторах на трассе «Пенза — Лунино», которая переполнена грузовым транспортом, а также на улицах Зинукова и Красной, ставших транзитными магистралями.
Ранее в региональном минстрое в ответ на жалобы местных жителей отвечали, что расширить участок дороги в границах Бессоновки и Ухтинки невозможно из-за необходимости менять полосу отвода и изымать земли у собственников. В ведомстве объяснили это потенциальным посягательством на права жителей и социальной напряженностью.
В качестве альтернативы минстрой указал строительство обхода Бессоновки с выходом на федеральную трассу. В октябре прошлого года региональные чиновники заявили о том, что проектно-сметная документация уже разработана, но нет средств на строительство. В минстрое отметили, что без средств федерального бюджета построить автодорогу не получится.
В настоящее время власти Пензенской области ищут источники финансирования и пытаются включить проект в федеральные программы поддержки.