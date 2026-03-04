Саратовской области выделено на культуру более полумиллиарда рублей

В 2026 году бюджет культуры Саратовской области увеличился почти в три раза и составит 511 млн руб., что стало рекордным показателем. Ранее в 2025 году на поддержку учреждений культуры выделялось 187,6 млн руб. Об этом сообщили на совещании в облдуме, где обсуждали итоги нацпроекта «Семья» и перспективы развития сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова

В 2025 году были завершены ремонтные работы в Доме культуры в селе Ивантеевка, продолжается ремонт в Энгельсском краеведческом музее. В Перелюбском районе полностью обновили детскую школу искусств за 20,4 млн рублей. Также в рамках нацпроекта были отремонтированы четыре библиотеки и шесть стали модельными — их оснастили современным оборудованием. В областной филармонии имени Шнитке закупили светодиодный экран, кулисы, лазерный проектор и кресла за 20,8 млн руб.

В 2026 году планируется капитальный ремонт Саратовского театра оперетты, завершение работ в Энгельсском музее и музее Базарно-Карабулакского района. Также будут отремонтированы три библиотеки и пять домов культуры, переоснастят три музея. На закупку инструментов и учебных материалов для 13 детских школ искусств выделено более 50 млн руб.

В рамках новых планов планируется создание детских центров на базе учреждений культуры. Они будут обеспечивать не только занятия творческими направлениями, но и возможность проводить время в досуговых форматах. Эти меры направлены на развитие культурной инфраструктуры и повышение доступности культурных услуг для жителей региона.

Татьяна Смирнова