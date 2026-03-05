Смета на тот свет

Похоронное бюро «Ритуал» требует взыскать с администрации Саратова 21 млн руб., потраченных на строительство крематория на Елшанском кладбище. Ранее компания уже судилась с мэрией из-за этого объекта и добилась взыскания 1,33 млн руб., уплаченных за земельный участок по ничтожной сделке. Спор вокруг крематория также фигурировал в уголовном деле экс-прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, которого обвиняли в получении взятки от руководства агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крематорий возле Елшанского кладбища в Саратове возводило частное ООО «Ритуал»

Фото: ИА «Общественное мнение» Крематорий возле Елшанского кладбища в Саратове возводило частное ООО «Ритуал»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Похоронное агентство «Ритуал» намерено взыскать с мэрии Саратова 21 млн руб. расходов на строительство крематория на Елшанском кладбище. Иск бюро подало в январе, в феврале он был принят в производство. Предварительное слушание по делу назначено на утро 17 марта.

Ранее, с 2021 по 2023 года, ритуальщики и городская администрация уже судились из-за крематория. Мэрия совместно с прокуратурой изъяли недостроенное здание у компании. В 2018 году власти Саратова продали участок площадью более 5 тыс. кв. м ООО «Ритуал», причем без конкурса. Основанием для упрощенной процедуры выкупа стала постройка площадью около 260 кв. м, принадлежавшая агентству, — цех ритуальных услуг 1989 года постройки.

ООО «Ритуал» зарегистрировано в Саратове в 2016 году. С 2020 года компанию возглавляет Наталия Садиленко. Учредителями агентства выступают Олег Вартанов и Андрей Оголев. По итогам 2025 года выручка составила 844 тыс. руб. (снижение на 3% к уровню прошлого года), чистый убыток достиг 111 тыс. руб. Штат сотрудников за четыре года сократился с 11 человек до одного.

Изначально ряд объектов на Елшанском кладбище (2,3 тыс. кв. м), в том числе цех, перешли в введение МУСПП «Ритуал» в июне 2007 года по контракту с комитетом по управлению имуществом Саратова. В 2016 году предприятие арендовало у города участок, занимаемый цехом, в том же году здание выставили на торги. Его выкупило ООО «Ритуал» за 1,6 млн руб. В конце года договор аренды с МУСПП был расторгнут. В 2017 году ООО «Ритуал» арендовало участок площадью более 5 тыс. кв. м сроком на 49 лет, после чего выкупило землю. В 2019 году компания получила разрешение на строительство двухэтажного бюро ритуальных услуг, оно действовало до 2021 года.

Позднее прокуратура установила, что приобретенный цех был снесен, а ООО «Ритуал» строит на участке крематорий площадью более 1 тыс. кв. м. Также ведомство установило, что мэрии было известно о планах похоронного агентства еще до продажи земли. В суде прокуратура указала на несоответствие цели приобретения участка требованиям закона: по документам земля продавалась под уже снесенное здание, а не под новое строительство. Представитель надзорного ведомства требовал признать сделку 2018 года недействительной, настаивая на грубых нарушениях земельного и антимонопольного законодательства, а также снести недостроенный крематорий. Мэрия же просила признать за ней право собственности на объект незавершенного строительства. В ноябре 2022 года Арбитражный суд Саратовской области признал договор купли-продажи земли ничтожным, а крематорий закрепил за администрацией.

Впоследствии «Ритуал» оспаривал решение в апелляции и кассации, но суды оставили определение без изменений. Коллегия ВС РФ в августе 2023 года отказалась рассматривать жалобу агентства.

В конце 2023 года компания подала иск к Саратову о взыскании 1,33 млн руб. неосновательного обогащения — часть суммы, уплаченная ритуальщиками за участок на Елшанском кладбище. Также похоронное бюро просило взыскать проценты за пользование чужими деньгами в размере 14,73 тыс. руб. (с ноября по декабрь 2023 года). В июне 2024 года суд полностью удовлетворил требования «Ритуала». Администрация обжаловала решение в апелляции и кассации, но безуспешно.

Здание «Бюро ритуальных услуг» (крематорий) также фигурирует в уголовном деле экс-прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова. По версии следствия, в 2017 году Пригаров, узнав о платах строительства объекта на Елшанском кладбище, предложил директору МУСПП «Ритуал» Михаилу Шулекину ежемесячно платить ему 500 тыс. руб. и передать 50% долю в ООО «Ритуал» своему доверенному лицу Олегу Вартанову. Взамен прокурор обещал не применять меры реагирования при возможных нарушениях в ходе строительства.

Михаил Шулекин, сам ставший фигурантом уголовного дела о незаконном отчуждении земельного участка (ч. 4 ст. 160 УК РФ), согласился на условия, и до конца 2020 года передал бывшему прокурору 7,7 млн руб. Причем напрямую Пригаров деньги не получал, они поступали ООО «Ритуал» на строительство дома ритуальных услуг. Обвинение сочло эти средства взяткой. В итоге Андрею Пригарову вменяли получение через посредника особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 10,2 млн руб. (с учетом доли в 2,5 млн), а господину Вартанову — посредничество (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Однако в марте 2023 года судья Антон Степанов оправдал обоих по эпизоду со взяткой, признав Пригарова виновным лишь в мошенничестве, не связанным с ритуальными услугами. В мае 2023 года областной суд отклонил просьбу экс-прокурора о переносе дела в другой регион из-за возможной предвзятости и оставил приговор в силе.

Нина Шевченко