Чуть теплые отношения

На заседании комитета Саратовской облдумы депутаты разбирали проблемы отопительного сезона, главным виновником которых назвали компанию «Т Плюс». Именно на ее сетях произошло 450 повреждений, а в Балаково из-за аварий 8, 14 и 24 февраля без тепла оставался почти весь город. При этом люди получали квитанции с огромными суммами. Прокуратура уже возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество из-за выставления полных счетов при отсутствии тепла, ущерб превысил 800 тыс. руб. Депутатов возмутило, что ресурсники оправдывают рост платежей холодной погодой и повышением НДС, хотя, по подсчетам, сверхприбыль компании от завышенных начислений могла составить более 1 млрд руб. Госжилинспекция подтвердила факты некачественных услуг от «Т Плюс», а сумма перерасчета по выданным предостережениям уже достигла 4,5 млн руб. Парламентарии готовят обращение в УФАС с требованием заставить компанию сделать перерасчет за январь и февраль.

Фото: Саратовская областная Дума Главный инженер саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Жук удовлетворительно оценил работу компании в текущем отопительном сезоне

В Саратовской областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики обсуждали проблемы отопительного сезона. Дмитрий Полулях, возглавляющий комитет, рассказал, что депутатам поступает много жалоб от жителей. Люди жалуются на холод в квартирах и необоснованно высокие платежи за тепло. Особенно много нареканий от жителей Приволжского микрорайона Мясокомбината в Энгельсе, также были перебои в Балаково. Парламентарий предложил разобраться, почему отключают тепло и откуда берутся завышенные суммы в квитанциях.

Алексей Сидоров, председатель городского комитета по ЖКХ, отметил, что основные игроки на рынке — это ПАО «Т Плюс», на долю которого приходится 86 % выработки тепла, и «ТЭГК» с 7 %. Остальные 18 организаций производят еще 7 %. С начала отопительного сезона на сетях «Т Плюс» устранили 450 повреждений, причем больше всего изношены внутриквартальные теплотрассы. Технический износ сетей он оценил в 60-65 %.

Фото: Саратовская областная Дума Председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Алексей Сидоров

Чиновник объяснил, что для перерасчета нужно официально зафиксировать низкую температуру в квартире, составив акт, и обратиться с заявлением, например, через ГИС ЖКХ или лично в комитет. Рост сумм в платежках он связал с повышением с 1 января НДС до 22 % и увеличением тарифа на тепло. Тариф «Т Плюс» вырос с 3 016 до 3 067 руб. Повлияло и похолодание: каждый градус снижения температуры воздуха увеличивает расход тепла на 4-5 %. В администрацию Саратова с 10 октября поступило 460 официальных обращений по поводу начислений, 106 из них еще проверяют.

Представитель администрации Энгельсского района Дмитрий Лютов сообщил, что порядка трех четвертей коммуникаций и больше половины котельного оборудования изношены. Собираемость платежей с населения составляет 85-90 %, и этих денег часто не хватает на ремонт.

В Балаково, где работают подразделения «Т Плюс», отопительный сезон прошел тяжело. Как доложил замглавы района Павел Канатов, с октября по февраль было 308 отключений горячей воды и 277 отключений отопления. Самыми серьезными стали аварии 8, 14 и 24 февраля, когда без тепла оставался почти весь город.

Главный инженер саратовского филиала «Т Плюс» Александр Жук назвал прохождение сезона удовлетворительным.

Он признал, что отключения были, и объяснил их большим износом сетей, пообещав отремонтировать проблемные участки.

Представители других ресурсников также ссылались на рост НДС, повышение тарифов и холодную погоду, оправдывая рост платежей. Никто из них не признал, что счета могли быть завышены необоснованно. Некоторые даже пожаловались на низкую собираемость оплаты.

Александр Иванов из прокуратуры области привел пример Энгельса, где ресурсники выставили жителям полные счета за тепло, хотя его фактически не было. По этому факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество с ущербом более 800 тыс. руб. Также заведены административные дела. В Балаково прокуратура также потребовала провести проверки в отношении «Т Плюс». Иванов отметил, что в регионе до сих пор плохо ведется учет аварий на сетях.

Фото: Саратовская областная Дума Заместитель начальника управления — начальник отдела по надзору за соблюдением закона в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры области Александр Иванов

По данным системы «МКА ЖКХ», с октября произошло 275 инцидентов, причем 271 из них — в Балаково, что вызывает сомнения в достоверности статистики. Прокурор подчеркнул, что точные данные помогли бы эффективнее планировать ремонты.

Фото: Саратовская областная Дума И.о. начальника Госжилинспекции Саратовской области Юлия Абрамова с перерывами возглавляет орган с 2018 года

Юлия Абрамова из ГЖИ сообщила, что инспекция выявила факты некачественных услуг от «Т Плюс» и «Теплотехника». «Т Плюс» в феврале объявили предостережение. Сумма перерасчета по выданным предостережениям уже составила около 4,5 млн руб., и это не предел, так как сроки исполнения некоторых предписаний еще не вышли.

Депутат Роман Грибов заявил, что ситуация с оплатой достигла критических отметок. Саратовцы платят за отопление по 6-8 тыс. руб. в месяц, что для пенсионеров составляет половину дохода. При этом качество тепла оставляет желать лучшего: где-то холодно, а где-то приходится открывать окна. Он возмутился, что коммунальщики перекладывают последствия суровой зимы на плечи людей, а тысячи жалоб просто лежат без внимания.

Замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев рассказал, что в феврале прошлого года заплатил за тепло 2,8 тыс. руб., а в этом феврале — 8,7 тыс. руб. Депутаты усомнились, что такой рост можно объяснить только повышением тарифа.

Депутат Вадим Рогожин подсчитал, что в среднем по квартире начисляют на 3-4 тыс. руб. больше, что в масштабах региона дает сверхприбыль более миллиарда рублей. Он предложил провести тотальную проверку «Т Плюс» и его «дочки» на предмет мошенничества. Александр Анидалов заметил, что депутаты постоянно обсуждают эти проблемы, но конкретных ответов нет, а в Балаково никто не наказан. Он предположил, что аварии могут быть выгодны компании, так как ресурсов тратится меньше, а плата собирается в полном объеме. Станислав Денисенко предложил вернуть государственную монополию на тепло, так как концессии себя не оправдывают.

По итогам совещания Дмитрий Полулях сообщил, что готовится обращение в УФАС с требованием сделать перерасчет за январь и февраль. Депутаты планируют вскоре вернуться к этой теме, чтобы разобраться в причинах аварий.

Татьяна Смирнова