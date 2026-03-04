СК расследует атаку БПЛА на Волгоград, в результате чего пострадали пять человек

СКР будет расследовать действия ВСУ против жителей Белгородской и Волгоградской областей после массированной атаки ночью 3 марта. Об этом сегодня сообщили в Telegram-канале ведомства.

О последствиях атаки на Волгоградскую область минувшей ночью сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков дронов зафиксированы инциденты в трех районах. В Тракторозаводском районе беспилотник влетел в квартиру многоэтажный жилой дом №6 на ул. Батова. Взрывной волной выбило стекла в ближайших квартирах и соседних зданиях. Пострадали пятеро человек, но, как отметил глава региона, ранения не критические.

В Ворошиловском районе дрон упал в нежилой зоне. В Среднеахтубинском районе в результате крушения повреждени три частных дома.

«В Белгородской области в результате детонации дрона в городе Грайвороне женщина получила баротравму», — сообщили в СК.

Нина Шевченко