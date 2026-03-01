Запрет на бродячих коров

В Астраханской области заработал закон о местном самоуправлении, который, помимо единых правил избрания глав, урегулировал проблему безнадзорного скота. Депутаты включили в него статью о единых правилах выпаса и прогона животных, так как аварии с участием коров на дорогах и железной дороге наносят ущерб в миллионы руб., а штрафы малы. В регионе за полгода случилось 79 ДТП с участием крупного рогатого скота, а на железной дороге фиксируют более 130 столкновений ежегодно. Из-за бесконтрольного выпаса скот уничтожает посевы и ломает оросительные системы. Новые нормы вступят в силу с 1 июня 2026 года, и теперь у муниципалитетов появятся инструменты для наведения порядка.

В Астраханской области большинство положений регионального закона «Об отдельных вопросах правового регулирования организации местного самоуправления» вступили в силу. Документ, принятый областными депутатами 26 февраля и опубликованный на следующий день, определяет, как именно в регионе будут формироваться и работать органы власти в муниципалитетах, приводя местные нормы в соответствие с обновленным федеральным законодательством.

Закон устанавливают единые наименования для представительных органов, глав муниципальных образований и местных администраций, а также регламентирует порядок избрания глав. В частности, мэр Астрахани избирается представительным органом (гордумой) из числа кандидатов, представленных губернатором. Главы муниципальных и городских округов, а также сельских поселений избираются советами муниципальных образований из кандидатов, отобранных конкурсными комиссиями. Отдельный порядок предусмотрен для закрытого административно-территориального образования Знаменск.

Депутаты приняли проект закона в первом чтении, ко второму поступили поправки. На заседании председатель комитета думы по законотворческой деятельности Андрей Лифанов сообщил, что потребовалась корректировка правил благоустройства муниципальных образований — в части обращения с безнадзорным скотом. Тема для Астраханской области остается актуальной, поскольку бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных продолжается.

В начале февраля в облдуме озвучили статистику: за шесть месяцев 2025 года произошло 79 ДТП с участием безнадзорного крупного рогатого скота (КРС). Еще более серьезная ситуация на железной дороге — количество столкновений поездов с КРС не опускается ниже 130 случаев в год.

Замначальника Приволжской железной дороги Сергей Свечкарев отмечал, что ущерб от таких инцидентов исчисляется миллионами рублей, однако штрафы, предусмотренные КоАП, несопоставимо малы.

По словам Андрея Лифанова, из-за бесконтрольного прогона скот уничтожает посевы и выводит из строя оросительные системы. Добавляет проблем и бездействие властей на местах. В Володарском районе, где ежегодно происходит более 50 аварий с участием сельскохозяйственных животных, лишь в трех селах организованы штрафстоянки для безнадзорных животных.

«По этому направлению делаются планомерные шаги, — отметил господин Лифанов на заседании. — Речь идет о корректировке административных взысканий. Были шаги по поручению председателя думы по разработке единого порядка организации так называемых штрафных стоянок. Но по результатам парламентского контроля было установлено, что нет единых правил по отлову и содержанию животных».

Депутат пояснил, что ранее нормы содержались либо в правилах благоустройства, либо в отдельных положениях, либо отсутствовали вовсе, что затрудняло контроль. Для решения проблемы создали рабочую группу.

«С участием экспертов и совета мы предложили законопроект, который установил бы единую форму и единые правила. Они должны быть прописаны в правилах благоустройства. Но поскольку поступил закон от губернатора Астраханской области, который все правовые нормы для муниципалитетов объединил в единую базовую систему, было логично сделать этот законопроект в отдельном положении», — объяснил Андрей Лифанов.

В итоге в законе появилась статья 19, которая устанавливает для всего региона единые правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных. Чтобы муниципалитеты успели привести свои документы в порядок, в законе предусмотрели переходный период. Согласно статье 20, новые нормы вступят в силу с 1 июня 2026 года — у местных властей есть три месяца, чтобы разработать и утвердить все необходимые документы.

«Мы, по всей видимости, выходим на финальную точку в части необходимых законов и норм, которые дадут нам все необходимые инструменты, — считает парламентарий. — Если раньше кто-то говорил, что нет правового регулирования, нельзя было привлечь к ответственности, не было порядка, то сегодня мы обязаны дальше работать с этими безнадзорными животными. Сегодня у муниципалитетов есть все инструменты для работы в едином правовом поле». Депутаты приняли закон во втором чтении.

