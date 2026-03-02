В Астрахани возбуждено дело из-за переноса капремонта ОКН на 19 лет

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в центре Астрахани, являющегося объектом культурного наследия. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Речь идет о здании на ул. Максима Горького. По данным СК, фасад дома находится в аварийном состоянии и разрушается на протяжении длительного времени. Несмотря на очевидные проблемы, капитальный ремонт, изначально запланированный на 2018 год, перенесли на 19 лет — теперь работы намечены лишь на 2037 год.

По данному факту в региональном следственном управлении уже проводилась процессуальная проверка. Теперь руководителю СУ СК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову предстоит возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании. Ход разбирательства поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Нина Шевченко