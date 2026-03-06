Задолженность предприятий Пензенской области превысила 282 млрд рублей

Задолженность предприятий Пензенской области на 1 января 2026 года составила 282,8 млрд руб. Из них 3,4 млрд руб. — это просроченные долги, составляющие 1,2% от общей суммы. Такие данные опубликовал Пензастат.

Фото: АО «Волжский трубный завод» Предприятия Пензенской области задолжали 282 млрд руб.

Фото: АО «Волжский трубный завод»

Самая большая задолженность накопилась в сфере обрабатывающего производства — 92,2 млрд руб., оптовой и розничной торговли и авторемонта — 56,9 млрд руб., сельского и лесного хозяйства — 54,3 млрд руб. и строительства — 37,2 млрд руб. Более 24,2 млрд руб. задолжали предприятия, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность.

Долги имеются у предприятий, ведущих административную деятельность — около 5 млрд руб., а также у ресурсоснабжающих организаций. Их дебиторская задолженность составляет 4,6 млрд руб.

Марина Окорокова