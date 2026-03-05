В Астрахани директора АНО «Местные» заподозрили в присвоении гранта на патриотическое воспитание

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении директора АНО «СНА «Местные» Максима Поротикова. Его подозревают в присвоении денежных средств, выделенных на патриотическое воспитание населения, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении директора АНО "Местные"

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По данным силовиков, руководитель АНО по информационно-просветительской, правовой и социальной поддержке населения присвоил деньги, выделенные региональным агентством по делам молодежи. Средства были предоставлены в рамках субсидии из бюджета Астраханской области за счет президентского гранта на развитие гражданского общества. Грант предоставлялся по госпрограмме «Патриотическое воспитание населения Астраханской области».

Директор «СНА «Местные», по версии следствия, предоставлял гражданско-правовые договоры, счета на оплату, товарные накладные и другие отчетные документы с не соответствующими действительности сведениями. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Фигуранту инкриминируют статью о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Господин Поротиков находится под домашним арестом.

АНО «СНА «Местные» зарегистрирована в сентябре 2022 года в Астрахани. Организация работает в сфере сетевых изданий. С момента основания компанией руководит Максим Поротиков. Финансовые данные за 2022 и 2023 годы показывают нулевую выручку и прибыль.

