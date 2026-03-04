Школьника отправили под арест за кражу 22 золотых слитков у волгоградца
Правоохранители задержали в Ростовской области и Ставропольском крае двух аферистов, похитивших 22 золотых слитка у пенсионера из Волгограда. Ими оказались 16-летний подросток и 19-летний юноша. Первый находится под домашним арестом, второго отправили в СИЗО, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
В декабре прошлого года в полицию обратился 72-летний волгоградец и заявил о хищении его имущества на 4 млн руб. Выяснилось, что пенсионер стал жертвой мошенников, которые под видом правоохранителей сообщили о том, что с его банковского счета пытаются перевести 700 тыс. руб. в недружественное государство. Во время разговора аферисты выяснили, что у пенсионера дома лежат 22 слитка золота, и убедили его отдать их незнакомцам для проверки на подлинность.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и начала искать фигурантов. Позже 16-летнего школьника обнаружили в Азове, а его подельника задержали за аналогичные преступления правоохранители на Ставрополье.
На допросе младший подозреваемый признался, что в Волгоградскую область он вместе с приятелем приехал по заданию куратора. Забрав у пенсионера золотые слитки, они вернулись в Азов и спрятали их. После этого им выплатили денежное вознаграждение. Расследование уголовного дела продолжается.