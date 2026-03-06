Суд отказал астраханским властям во взыскании президентского гранта с АНО

Арбитражный суд Астраханской области отказал региональному агентству по делам молодежи в иске к АНО ЦДПО «Школа мастеров — Новый шаг» о возврате субсидии в 1,26 млн руб. Средства выделялись в июне 2023 года по госпрограмме «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (грант Президента РФ). Чиновники требовали вернуть деньги из-за нарушения сроков отчетности, но суд посчитал это недостаточным основанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арбитражный суд Астраханской области Фото: Арбитражный суд Астраханской области

АНО ЦДПО «Школа мастеров — Новый шаг» открыли в Астрахани в 2004 году. Юрлицо зарегистрировано по ул. Минусинской, 2а. С ноября 2022 года автономной некоммерческой организацией руководит Ирина Потапова. 2025 год центр дополнительного профессионального образования завершил с нулевой выручкой. Оборот упал на 100%. АНО понесла убытки в 7 тыс. руб. В 2024 году прибыль компании составляла на 105% больше — 150 тыс. руб. Стоимость чистых активов с предыдущего отчетного периода не изменилась — 4,8 млн руб.

Как следует из решения суда, агентство перечислило организации субсидию в полном объеме на реализацию социально значимого проекта «Программа обучения пожарной безопасности». Однако, как указано в иске, получатель средств нарушил сроки подачи отчетов о расходах за первый и второй кварталы 2024 года, а также вовремя не предоставил аналитический отчет. После направления претензии в апреле 2025-го ответчик устранил нарушения, сдав необходимые документы, однако ведомство настаивало на возврате всей суммы.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что сам по себе факт просрочки отчетности при отсутствии претензий к целевому использованию средств не является основанием для взыскания субсидии. Все отчеты, включая предоставленные с опозданием, агентство приняло без замечаний, а доказательств нецелевого расходования или недобросовестного поведения ответчика представлено не было.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что возврат субсидии допустим лишь при существенном нарушении обязательств или умышленных недобросовестных действиях получателя. Решение может быть обжаловано в апелляции.

Нина Шевченко