В Пензе нашли подрядчика для освоения 126 миллионов на капремонте гимназии

Исполнителя капитального ремонта ИНН МБОУ «Многопрофильная гимназия № 13» определили в Пензе. Соответствующую информацию разместило в ЕИС «Госзакупки» региональное министерство экономического развития и промышленности.

Максимальная стоимость контракта составляла 126,105 млн руб. На конкурс подали три предложения: 119,79 млн руб., 125 млн руб. и 126 млн руб. Выиграл последний участник. Информацию о победителе и контракте в ЕИС на момент публикации не разместили.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области». Согласно условиям договора, подрядчику предстоит выполнить капремонт гимназии на Строителей, 52А с 1 июня до 20 августа. За указанный срок необходимо демонтировать и заменить системы водоснабжения и отопления, канализацию, обновить комплекс, обеспечивающий внутреннее электроснабжение, заземление и громоотвод, а также сделать отделку.

Дарья Васенина