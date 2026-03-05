Андрей Бочаров официально возглавил волгоградское отделение «Единой России»

На конференции волгоградского реготделения «Единой России» (ЕР) секретарем единогласно избран губернатор региона Андрей Бочаров. Его по итогам тайного голосования поддержали 249 делегатов. Второй кандидат, глава Волгограда Владимир Марченко, в своем спиче сам призвал отдавать голоса за руководителя региона. Два бюллетеня признаны недействительными.

Фото: Ярослав Малых Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручает награду Сергея Горнякова

На партийном посту Андрей Бочаров сменил сенатора Сергея Горнякова, возглавлявшего реготделение с декабря 2014 года. Господин Горняков досрочно сложил полномочия на сегодняшней внеочередной конференции областного отделения ЕР. Он пояснил, что принял решение о самоотводе в связи с тем, что в декабре прошлого года его избрали руководителем Южного межрегионального координационного совета партии.

Партийная конференция проходит в эти минуты в авиационно-спортивном клубе «Юный Ястреб» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Господин Бочаров возглавляет Волгоградскую область с апреля 2014 года. Практически сразу после назначения именно губернатор, на тот момент официально беспартийный, стал инициатором перезагрузки реготделения ЕР, состоявшей в полной замене руководящих кадров отделения. Временным секретарем по предложению Андрея Бочарова стал сенатор Михаил Исаев (ныне вице-губернатор Саратовской области), которого уже после выборов главы региона и нового созыва Волгоградской областной думы сменил как раз Сергей Горняков.

Андрей Бочаров поблагодарил предшественника и пожелал успехов на новом ответственном направлении работы, а также наградил региональной госнаградой — медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью».

Господин Бочаров трижды — в 2014, 2019 и 2024 годах — избирался губернатором Волгоградской области в качестве кандидата от ЕР. На выборах 6-8 сентября 2024 года он получил 79,68% голосов.

Ярослав Малых