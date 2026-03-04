В малые города и села Саратовской области требуются сотни работников культуры

В Саратовской области запущена программа «Земский работник культуры», направленная на привлечение специалистов в сельские дома культуры, библиотеки и музыкальные школы. Участники программы получают подъемные в размере 1 млн руб., если переезжают в населенные пункты с численностью менее 50 тыс. человек.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова

Фото: Саратовская областная Дума Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова

Программа стартовала в начале 2025 года. За прошлый год 30 специалистов получили выплаты из федерального бюджета. В 2026 году на поддержку выделено 35 млн руб., что позволит привлечь еще 35 человек. Министр культуры Наталия Щелканова сообщила, что в регионе насчитывается около 200 вакансий в данной сфере.

Несмотря на то что количество желающих значительно меньше, чем вакансий, власти считают программу эффективной. За два года планируется привлечь 65 специалистов. Условием получения выплаты является обязательное пребывание на новом месте не менее пяти лет.

Щелканова отметила, что программа рассчитана на шесть лет и требует продолжения финансирования. Она выразила надежду на дальнейшее выделение средств для поддержки культурной инфраструктуры в сельских районах. «Для нас это огромный шаг вперед»,— сказала министр.

Татьяна Смирнова