В деле о жилищных сертификатах для бывших мигрантов в Сердобске появился новый эпизод

В Пензенской области следователи проверяют еще один факт выдачи жилищного сертификата семье с миграционной историей. В регионе продолжается расследование уголовного дела по аналогичным эпизодам, сообщили в областном СУ СКР.

В Сердобске выявили еще один случай выдачи жилищного сертификата семье бывших мигрантов

Фото: Администрация Волгограда

По словам следователей, СКР нашло публикацию в СМИ о выдаче в 2025 году должностным лицом Сердобского района сертификата для улучшения жилищных условий многодетной семье бывших мигрантов. «Данный факт будет детально проверен в рамках расследования данного уголовного дела», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В начале февраля этого года в Пензенской области возбудили уголовное дело на должностных лиц администрации Сердобска и регионального минтруда. Их подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за выдачи жилищных сертификатов двум семьям, недавно получившим гражданство РФ.

Из-за ситуации о своем уходе с поста 12 февраля 2026 года объявила мэр Сердобска Марина Ермакова. Чиновница рассказала о буллинге в социальных сетях из-за публикации о вручении сертификатов молодым семьям мигрантов. По словам госпожи Ермаковой, ей стали угрожать в интернете, распространять фейки о ее личной жизни и присылать оскорбительные подарки во «ВКонтакте». После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил пензенскому СУ проверить возможные нарушения при выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционным прошлым.

