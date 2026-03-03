Осужденный экс-глава УКСа стал заместителем мэра Астрахани

У мэра Астрахани появился новый заместитель. Теперь курировать капитальное строительство, жилищное управление, а также руководить отделом по организации и проведению оценки технического состояния зданий и комиссией по ГО и ЧС будет Дмитрий Воронин. Ранее этот пост до января 2026 года занимал Андрей Лопоха. Информация о назначении появилась на сайте администрации города.

Дмитрий Воронин уже работал в администрации Астрахани. Он возглавлял управление по капитальному строительству, занимавшееся всеми капремонтами, проводимыми муниципалитетом. В этой должности господин Воронин был с июля 2014 года по сентябрь 2020-го.

В 2024 году Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении господина Воронина. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд установил, что в 2016 году чиновник, будучи начальником УКС администрации города, не выполнил распоряжение о реконструкции аварийного пятиэтажного дома по ул. 1-й Перевозной, 131. Вместо этого он инициировал новое обследование здания, после чего был выполнен его капитальный ремонт за 38,6 млн руб. из городской казны. Суд счел это нецелевым расходованием бюджетных средств.

В 2021 году пятиэтажку все равно признали аварийной и подлежащей сносу. В марте 2023 года жители обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности чиновников. Но Кировский районный суд назначил господину Воронину штраф 60 тыс. руб. и освободил его от отбывания наказания по истечении срока давности уголовного преследования.

Известно, что Дмитрий Воронин также работал замдиректора астраханского филиала по капстроительству в АО «Газпром газораспределение».

Марина Окорокова