Волгоградский губернатор утвердил семь заместителей реготделения «Единой России»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назначил семерых заместителей секретаря регионального отделения «Единой России». Накануне он возглавил отделение партии, сменив на этом посту сенатора Сергея Горнякова, руководившего региональными единороссами на протяжении 12 лет.

Фото: Администрация Волгоградской области

Выборы секретаря состоялись 5 марта. На пост претендовали сам губернатор и глава администрации Волгограда Владимир Марченко. Последний, согласно информации партийной пресс-службы, проголосовал против своей кандидатуры.

Первым заместителем секретаря назначен вице-губернатор Геннадий Шевцов. Также в состав руководства отделения вошли спикер облдумы и Совета ветеранов Александр Блошкин, мэр Волгограда Владимир Марченко и его заместитель Анна Кувычко, ректор медицинского университета Владимир Шкарин, зампред облдумы Михаил Струк и председатель контрольно-счетной палаты Александр Носов.

Нина Шевченко