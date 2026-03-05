Спикер ГД хочет знать, почему в Саратовской области взлетели цены за отопление

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил депутатский запрос прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой проверить обоснованность роста стоимости отопления для жителей региона. Как указано в обращении парламентария, поводом для проверки стали многочисленные жалобы граждан на «кратное увеличение» сумм в квитанциях за январь и февраль 2026 года.

Согласно опросу, который проводили в канале «Володин Саратов», 2,7 тыс. респондентов из Саратова, Энгельса и Балакова сообщают, что их платежи за отопление выросли более чем на 30%. Еще более 500 человек отметили рост от 10% до 30%. Через форму обратной связи было направлено 408 обращений с подтверждающими квитанциями.

Спикер ГД обратил внимание на значительную разницу в стоимости услуги между многоквартирными домами, расположенными в одном районе: она «достигает нескольких раз».

В запросе подчеркивается, что поставщиком услуги выступает ПАО «Т Плюс». В связи с изложенным господин Володин просит надзорное ведомство провести проверку и при наличии нарушений принять меры прокурорского реагирования.

Нина Шевченко