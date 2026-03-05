Саратовская прокуратура проверит обоснованность роста тарифов на тепло

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко инициировал проверки в связи с жалобами жителей на увеличение платы за отопление. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Накануне на заседании комитета облдумы депутаты сообщили о «критической ситуации» с начислениями: жители региона получали квитанции с суммами 6–8 тыс. руб., а в отдельных случаях платеж вырос с 2,8 тыс. до 8,7 тыс. руб. Парламентарии связывали это как с техническими факторами (износ сетей «Т Плюс» достиг 65%, в Балаково произошло более 500 отключений тепла и горячей воды), так и с подозрениями в необоснованном завышении счетов.

В облдуме указывали, что средняя переплата по квартире может составлять 3–4 тыс. руб., а совокупная сверхприбыль ресурсника в масштабах региона способна превысить 1 млрд руб. Депутаты привели пример Энгельса, где по материалам прокуратуры уже возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество с ущербом более 800 тыс. руб. (ресурсники выставили счета за фактически непоставленное тепло). Итогом совещания стало решение обратиться в УФАС с требованием провести перерасчет за январь и февраль.

В прокуратуре уточнили, что преддверии отопительного сезона 2025–2026 годов уже были внесены представления в адрес руководства ПАО «Т Плюс» и правительства области в связи с недостаточной подготовкой жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону.

В ведомстве отмечают, что количество жалоб от населения остается высоким. Только за минувший осенне-зимний период в прокуратуру поступило более 800 обращений. Граждане жаловались на низкую температуру в квартирах при завышенных суммах в квитанциях. По каждому такому факту организованы доследственные проверки.

Для оперативного выявления проблем прокуроры проводят мониторинг всех доступных источников, включая СМИ, социальные сети и государственные информационные системы ЖКХ.

За 2025 год благодаря мерам реагирования жителям произведен перерасчет платы за тепло со стороны саратовского филиала ПАО «Т Плюс» на сумму свыше 45 млн руб. Кроме того, по 18 материалам прокуроров сотрудники ресурсоснабжающей организации, включая руководящий состав, привлечены к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ) и нарушение порядка ценообразования (ст. 14.6 КоАП РФ).

Новые проверки стартовали после обращения председателя Госдумы Вячеслава Володина. Спикер ГД обратил внимание на значительную разницу в стоимости услуги между многоквартирными домами, расположенными в одном районе.

Сергей Филипенко отдал приказ разобраться в обоснованности новых счетов за ЖКХ. По итогам прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и тому, соблюдаются ли права граждан.

Нина Шевченко