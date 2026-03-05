Раскрыты детали 13-летнего затворничества экс-чиновницы астраханского минЖКХ

В эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале озвучены подробности резонансного дела бывшего заместителя министра ЖКХ Астраханской области Марианны Ступиной, которая 13 лет скрывалась от правосудия после вынесения приговора. Основным рассказчиком выступил ее супруг Сергей Ступин, который помог чиновнице с инсценировкой смерти, однако его версия событий вызвала вопросы у приглашенных экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из ток-шоу «Пусть говорят» Фото: Кадр из ток-шоу «Пусть говорят»

В марте 2012 года Кировский райсуд Астрахани приговорил Ступину к семи годам колонии и штрафу за присвоение 117 млн руб. и легализацию доходов через строительство базы отдыха (ч.4 ст.160, ч.2 ст.187 и ч.3 ст.174.1 УК РФ). Однако после оглашения приговора чиновница исчезла. О ее задержании СК региона объявил только 20 февраля этого года. Как выяснило следствие, 13 лет она скрывалась в собственном двухэтажном доме в Астрахани, почти не выходя на улицу.

По словам Сергея Ступина, план побега разработала сама Марианна. Сначала она скрывалась в Казани, куда она уехала еще до вынесения приговора. О местонахождении супруги он узнал через месяц, когда она самостоятельно вышла с ним на связь. Через год, вернувшись в Астрахань, бывшая чиновница нашла в интернете объявление о погибшей в Новосибирской области женщине с похожей внешностью и аналогичной группой крови. Муж отправился на опознание, предъявил документы жены и шрам от кесарева сечения на фото. Эксперты согласились, выдали свидетельство о смерти, после чего семья рассказала знакомым, друзьям и родственникам о заказном убийстве.

Господин Ступин утверждает, что 13 лет семья жила только на его зарплату: официальную (25–30 тыс. руб.) и заработок в такси (до 7 тыс. в день). Он настаивает на скромной жизни: все колонны и скульптуры в доме, по его словам, пенопластовые. В эфире он также заявил, что жена боялась за жизнь дочери и его, поэтому скрылась.

Следствие вышло на Ступину в ходе работы по другому уголовному делу, касающегося экс-министра ЖКХ Николая Ярового. Была установлена прослушка телефона дочери Екатерины. Оперативники зафиксировали частые звонки, уходящие в родительский дом. Дочь называла абонента «Марина».

Сама Екатерина Ступина в студии настаивала на невиновности матери и утверждала, что та больна и нуждается в помощи. Она считает, что на ее мать «перевели стрелки», поэтому она попала под суд.

Бывший оперативник Михаил Игнатов обратил внимание на несоответствие интерьера дома заявленным доходам семьи. По его мнению, обстановка говорит о другом уровне достатка. Другие эксперты, однако, «безумного богатства» в доме не разглядели.

В настоящее время, по данным СК, 62-летняя Марианна Ступина этапирована в колонию для отбывания наказания.

Нина Шевченко