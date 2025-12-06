Главные новости за 1 – 7 декабря. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

ФСБ и СКР провели обыск в мэрии Пензы. Он связан с делом о мошенничестве в крупном размере.

Кировский районный суд Астрахани назначил срок бывшему владельцу московского ООО «Стройконтракт» Дмитрию Сажневу за крупное мошенничество при исполнении госконтракта. В 2022 году компания заключила договор на 58 млн руб. с астраханским областным управлением капстроительства на строительство ФОК на территории школы в Ахтубинске, получила аванс, но к работам не приступила. Средства Сажнев потратил по своему усмотрению.

Губернатор Пензенской Олег Мельниченко устроился доцентом в ПГУ. Сейчас глава региона пишет докторскую диссертацию.

В Саратове Росимущество анонсировало новые изъятия активов из частных рук. Ведомство готовит иск об изъятии территории бывшего завода «Карат Плюс» у самарского предпринимателя Алексея Шаповалова.

Астраханское минимущество переехало в особняк Центробанка.

Под Волгоградом начали изымать земли под строительство километровой эстакады. Власти уже зарезервировали шесть участков площадью от 900 кв. м до 10,5 га.

Облсуд за 75 секунд оставил экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова в СИЗО. Он и его адвокат Татьяна Шилова попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Лиманская экс-чиновница Надежда Кныр в четвертый раз осуждена за коррупцию. Схема преступлений была одна и та же.

Суд обязал пензенское правительство отдать убыточной компании карьер в Нижнеломовском районе. ООО «Горные Технологии» с момента основания по 2024 год не имело выручки и несло убытки 1,4 млн руб.

Волгоградский хоспис не смог оспорить опасность неисправных аппаратов ИВЛ. Росздравнадзор в начале этого года признал три экземпляра недоброкачественными и предупредил, что они могут ухудшить состояние пациентов. Хоспис пытался доказать, что устройства не вредят их постояльцам и в целом имеют много преимуществ.

Суд в Астрахани вынес приговор бывшему заместителю начальника регионального УКС Станиславу Зырину за взятку от фирмы «Стройресурс», которая реконструирует сгоревший в конце 2016 года кинокомплекс «Октябрь». Работы проходили с нарушениями, которые компания попросила проигнорировать за 500 тыс. руб.

Весенний запрет на рыбалку в Астраханской области может ударить по турбизнесу. Собеседники «Ъ-Средняя Волга» предполагают, что мораторий на вылов воблы в целом негативно скажется на региональной экономике.

В Саратове реконструкция путепровода на Стрелке затребовала коррекции проекта. Обойдется это в 32 млн руб.

Турбаза «Чешский разлив» в Гагаринском районе вернулась в собственность Саратовской области.

В Волгограде задержали блогера и общественника Алексея Ульянова, связанного с экс-депутатом гордумы Михаилом Серенко. Его подозревают в вымогательстве за молчание. После разбирательства его госпитализировали.

Под Астраханью конкурс на ремонт моста, который ремонтировали недавно, остановили из-за жалобы бывшего подрядчика на заказчика.

Госкорпорация в суде обязала мэрию Пензы принять инфраструктуру аэропорта. Администрация города отказывалась от имущества.

Саратовские власти решили выдавать рыболовные участки на 20 лет без торгов.

АО «Саратовский институт стекла» признано банкротом. Общая сумма долгов превышает 2,17 млрд руб. Крупнейшими кредиторами выступают ВЭБ.РФ и ПАО «Банк ПСБ».

В центре Астрахани на торги выставлен участок под установку колеса обозрения. Весной власти объявили, что единственное в городе колесо обозрения в ликвидированном парке «Планета» будет демонтировано. Пока его не снесли.

В Волгограде планируют комплексное развитие Советского и Кировского районов.

Инвестиции в проекты Столыпинского индустриального парка в Саратове превысили 26 млрд руб.

В Саратове принят дефицитный, но социально-ориентированный бюджет на 2026 год.

Окружной суд отказался изымать привокзальный рынок по требовании мэрии Саратова.

В Балакове приступили к модернизации аэропорта, закрытого 20 лет назад.

Пензенский суд решил, что сиротам выгоднее дать лишние пять «квадратов».

Волгоградский вуз обязали прекратить ущемлять права абитуриентов и студентов.

