Рыбы и зрелищ!

Власти Астраханской области, пытаясь сохранить истощенные запасы рыбы, рискуют навредить туристическому бизнесу. Рыболовные базы, которые приносят бюджету более 1 млрд руб. налоговых отчислений в год, могут лишиться дохода в майские праздники. Причиной тому стало предложение продлить весенний запрет на любительский вылов с 20 апреля по 20 июня. Туроператоры назвали ситуацию катастрофической: мораторий на рыбалку парализует работу 389 баз, поставит под удар 6 тыс. рабочих мест и вступит в противоречие с курсом на развитие въездного туризма. Ихтиологи называют запрет бессмысленным, поскольку к майским праздникам нерест заканчивается.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Росрыболовство хочет запретить ловить рыбу в Астраханской области во время майских праздников

В Астраханской области планируют увеличить сроки весеннего запрета на любительскую рыбалку. Ожидается, что мораторий введут 20 апреля, и продлится он до 20 июня, хотя ранее запрет был установлен на период с 16 мая по 20 июня. Аналогичные меры приняты по поводу промыслового вылова судака, щуки, сома и сазана. Запрет начнет действовать 11 декабря, а завершится 20 февраля. Соответствующее решение утвердили на профильном совете с участием заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, сообщает издание «Арбуз».

Представители региональной туристической индустрии отреагировали на нововведение с беспокойством. Они отметили, что запрет на рыбалку в период майских праздников, вероятно, станет причиной снижения турпотока. Директор астраханской туристической лиги Альфия Гафурова считает, что мораторий на любительский вылов может начать противостояние между экологией и экономикой, а также идет вразрез с поручением президента развивать туристическую отрасль.

Генеральный директор туристического агентства «Дария-ТУР» Ольга Мухтединова отметила, что ожидаемый новый запрет — катастрофа для туристической отрасли. "Отнимается месяц работы для турбизнеса. В основном это касается сельских жителей, которые работают на базах отдыха. У них сократится рабочее время и возможность зарабатывать. Хотя мы и являемся туристическим агентством, мы полностью поддерживаем наших коллег, потому что мы в принципе с ними взаимосвязаны»,— пояснила госпожа Мухтединова «Ъ — Средняя Волга».

Собеседница уточнила, что мораторий на рыбалку скажется и на турфирмах, а еще на местных заведениях общепита, гостиничном бизнесе и магазинах. «Именно, приезжая в Астраханскую область на рыбалку, туристы пользуются нашими услугами, заказывают у нас экскурсии. Проживают они не только на базах, но и в городе. Здесь они ходят в кафе, магазины, в частности сельские, которые в основном держатся благодаря туристам, снимают номера в гостиницах. Полностью пользуются инфраструктурой города. То есть на эти отрасли запрет тоже влияет»,— считает Ольга Мухтединова.

Астраханская область — одна из лидеров по количеству рыболовных баз отдыха. В регионе зарегистрировано 389 таких юрлиц. В индустрии трудоустроены более 6 тыс. человек, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты превышают 1 млрд руб.

«Арбуз» отмечает, что в случае реализации запрета особенно тяжело придется 40 базам отдыха в авандельте Волги, куда приезжают преимущественно с целью порыбачить. «Для предпринимателей это означает не только прямые убытки от отмены бронирований, но и необходимость нести операционные расходы при полном отсутствии выручки»,— пишет издание.

Соответствующая инициатива была выдвинута с целью сохранить запасы биоресурсов. Например, ранее в этом году в регионе ввели полный запрет на вылов воблы. По данным ВНИРО, мораторий положительно сказался на ее воспроизводстве. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в июле во время пресс-тура рассказал журналистам, что с 2000-х годов улов воблы снизился в восемь раз, а для полного воспроизводства вида требуется пять-семь лет полного запрета. При этом глава региона уверен, что, несмотря на это, туристы продолжат приезжать в Астраханскую область.

Ихтиолог, замдиректора по научной работе Астраханского биосферного заповедника Кирилл Литвинов подчеркнул, что ситуации с разными видами рыб не идентичны. Так, эксперт отметил, что в декабре-феврале запрет будет действовать только на вылов щуки в связи с сокращением популяции и целенаправленным отловом икряных самок (цена на икру нынче высока).

Господин Литвинов также пояснил, что в майские праздники мораторий распространится только на воблу, и его он считает оправданным, хотя и запоздалым. «Массовость — защитный механизм для воблы. А маловодья последних лет приводят к тому, что производители массово приходят на нерест, когда условия еще не сложились. Гидрологический режим является одним из основных факторов (но не единственным), которые негативно влияют на популяцию. Не так уж важно, от чего вобла погибнет, когда условно наш общий мешок с рыбой худеет. Поэтому каждое изъятие популяции надо сокращать теми или иными способами»,— пояснил ихтиолог. Он добавил, что, несмотря на многочисленные разговоры, мало что можно сделать с изменением гидрологического режима в таком климатическом периоде, когда сток Волги сокращается.

При этом Кирилл Литвинов не видит смысла в нерестовом запрете после майских праздников. «С моей точки зрения, он совершенно непонятный и ненужный. Вся рыба к этому моменту уже отнерестится»,— заключил он.

