В центре Астрахани на торги выставлен участок под установку колеса обозрения

Администрация Астрахани готова предоставить в аренду сроком на 49 лет земельный участок в границах улиц Энзелийской, Адмиралтейской, набережной Приволжского Затона, ул. Костина и Петровской набережной (между центром зимних видов спора и Лебединым озером). Начальная цена торгов составляет 1,94 млн руб. Шаг аукциона 97 тыс. руб. (5%).

Согласно документации, территория площадью 2,7 тыс. кв. м выделятся под развлекательные мероприятия, а именно под установку колеса обозрения. По данным Росреестра, кадастровый номер участку присвоили в октябре этого года. Стоимость земли превышает 23,2 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 декабря. Сам аукцион запланирован на 18 декабря.

Нина Шевченко