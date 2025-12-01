В Саратовской области ведется работы работа по возвращению незаконно приватизированных объектов в госсобственность. Рабочая группа под председательством губернатора Романа Бусаргина изучает историю перехода местных активов в частые руки, а также неэффективного использования собственности. Так Росимущество готовит иск об изъятии территории бывшего завода «Карат Плюс» у самарского предпринимателя Алексея Шаповалова. Уже изъятое имущество продают с торгов, деньги идут в бюджет. Депутаты просят минэкономразвития создать реестр незаконно приватизированных объектов.

Росимущество анонсировало изъятие бывшего завода Карат у бизнесмена Алексея Шаповалова

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Росимущество анонсировало изъятие бывшего завода Карат у бизнесмена Алексея Шаповалова

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

В Саратовской областной думе состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждалось возвращение объектов в госсобственность. Председатель областной думы Алексей Антонов («ЕР») напомнил, что объекты необходимо возвращать, если приватизация проходила незаконно. В этой работе активно помогает прокуратура.

Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Саратовской области Максим Фролков рассказал, что его ведомство отвечает только за федеральные объекты, которые используются неэффективно. В Сентябре прошлого года началась инвентаризация всего федерального имущества на предмет эффективности использования. По словам чиновника, такую же проверку могут провести и в отношении региональных, а также муниципальных объектов. Даже если они находится в частных руках, а государственная земля — в аренде, по задолженности легко вычислить такие объекты.

Так, в Саратове, в Ленинском районе, на ул. Бульварная, 2а, раньше был детский сад, а затем здание перешло в частные руки. Объект признали аварийным и обязали собственника его снести по суду. Сейчас земельный участок свободен. Такая же ситуация сложилась в Ленинском районе, на ул. Шехурдина, 162 б. В результате суд признал объект аварийным, но правообладатель находится в стадии банкротства и едва ли исполнит судебное постановление о сносе.

Господин Фролков добавил, что собрать все документы о приватизации бывшего завода «Карат Плюс», который перешел в частные руки и ныне простаивает, было сложно, однако в ближайшее время ведомство подготовит исковое заявление.

Саратовский завод «Карат плюс» занимался деревообработкой и выпускал двери из массива и фанеры, наличники, плинтусы и элементы лестниц. Предприятие также вело деятельность в сфере международных перевозок. В конце 1990-х годов завод демонстрировали президенту Борису Ельцину, а одну из остановок общественного транспорта в его честь переименовали в «Карат плюс». В начале 2000-х годов завод прекратил работу, накопив долги, а в 2006 году был ликвидирован как юридическое лицо. С 2006 года имущественный комплекс на проспекте Строителей площадью 2.5–2.7 гектара принадлежит компании «СДМ Групп» самарского предпринимателя Алексея Шаповалова. С тех пор территория завода пустует, а ранее ее рассматривали как возможную площадку для строительства новой школы, но договориться с собственником не удалось, поскольку господин Шаповалов запросил за нее 500 млн руб. Предприниматель Алексей Шаповалов ведет бизнес в сфере недвижимости и девелопмента через свою «СДМ Групп». За предпринимателем числятся десятки компаний, большая часть занимается арендой и управлением недвижимостью в Самаре и других городах Поволжья.

Помимо «Карат Плюс» в разработке находятся и другие объекты. Например, теннисный корт на 5-й Дачной. По словам Максима Фролкова, «перспектива однозначно есть». Сейчас этот объект рассматривается в федеральном Росимуществе. Только после утверждения в головном ведомстве могут подаваться иски от имени регионального. У местного Росимущества были вопросы относительно законности приватизации Крытого рынка, Речного вокзала, а также помещения касс возле бывшего кинотеатра «Экран», но ведомство проиграло суды, а значит, эти объекты не вернутся в государственную собственность. Депутаты допытывались, почему же так произошло. Господин Фролков ответил, что не вправе комментировать решения суда, как и давать оценку действиям чиновников, передавших в частные руки объекты,— этим занимается прокуратура. Что касается бывшего предприятия «Саратоврезинотехника» (сейчас на этом месте располагается рынок «Привоз»), то в региональном Росимуществе не занимались этим вопросом.

Максим Фролков напомнил, что его ведомство создано в 2004 году. «Мы не располагаем всеми документами, которые были в 90-х годах, — подчеркнул он. — Раньше этими вопросами занимался комитет по имуществу мэрии Саратова». Что касается выявления объектов, по которым Росимущество обращается с исками в суды, то в ходе инвентаризации в первую очередь внимание уделялось заброшенным объектам, у которых нет окон, дверей, то есть эти здания не используются вообще и портят облик города. Их нужно ликвидировать или консервировать, если те имеют статус объекта культурного наследия.

Депутаты попробовали выяснить, есть ли алгоритм, по которому работает ведомство. Господин Фролков пояснил, что итогов инвентаризации недостаточно для подачи судебного иска. Есть инициативная группа, созданная председателем Госдумы Вячеславом Володиным под председательством губернатора Романа Бусаргина, на которой обсуждается законность приватизации объектов. Вместе с представителями прокуратуры и юристами правового отдела правительства области изучается объект, выясняется, чьи права были нарушены, анализируются документы и перспективы — каковы шансы вернуть имущество.

«Что касается речного вокзала, то суд не услышал наши доводы,— подчеркнул Максим Фролков. — Шаблонных оснований для обращений в суд нет: каждый случай рассматривается отдельно. Одно из многих оснований — если муниципальный объект был передан без разрешения федеральной власти». Имущество, которое удалось отсудить, по указу президента реализуется на торгах, а деньги возвращаются в федеральный бюджет.

Председателя облдумы Алексея Антонова интересовало, есть ли практика, когда имущество передается региону. Максим Фролков подтвердил, что есть. Для этого губернатору нужно выйти с инициативой в правительство РФ.

Что касается второго вопроса совещания — повышения ставки налога на имущество в отношении заброшенных объектов недвижимости до 2,5% (сейчас — 2%), то заместитель министра экономического развития региона Ольга Королева напомнила, что действующее законодательство не предусматривает повышение из-за факта использования или же неиспользования имущества. По итогу встречи Алексей Антонов призвал минэкономразвития разобраться в этом вопросе, изучить законодательные акты, а также составить реестр объектов, которые были незаконно приватизированы, изучить их историю, чтобы продолжить работу по их возвращению в собственность.

Татьяна Смирнова