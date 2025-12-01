Пензенский суд решил, что сиротам выгоднее дать лишние пять «квадратов»

Арбитражный суд Пензенской области отменил решение УФАС, согласно которому комитет по управлению имуществом Заречного установил незаконные условия закупки жилья для детей-сирот. Суд решил, что указание площади квартир от 35 до 40 кв. м соответствует законодательству и рыночной ситуации.

В феврале 2025 года комитет объявил аукцион на приобретение благоустроенных семи квартир для сирот. Начальная максимальная цена контракта на каждое жилье, по данным «Госзакупок», составляла 2,67 млн руб. Общая сумма превысила 18,7 млн руб. Согласно документации, на выполнение условий договора давалось 10 дней с даты его заключения. В задании указали диапазон площади жилья от 35 до 40 кв. м, основываясь на анализе рынка.

19 февраля участник конкурса — ООО «Цитадель» — подал жалобы на все аукционы. Компания указала, что закон Пензенской области требует установить диапазон от 28 до 40 кв. м при отсутствии квартир площадью 35 кв. м. УФАС поддержала жалобу, и в мае комитет по управлению имущества Заречного обратился в суд.

ООО «Цитадель» зарегистрировано в Заречном Пензенской области в июне 2017 года. Компания работает в сфере услуг агентств недвижимости. Фирмой руководит Марина Новаковская, ей принадлежит 100% уставного капитала. Последние выручка и заработок юрлица были зафиксированы в 2021 году: 4,3 млн и 1,9 млн руб. соответственно. С 2022-го по 2024 год динамика нулевая. Агентство участвовало в госзакупках 45 раз, заключила 40 контрактов на 56 млн руб.

Чиновники, отстаивая свою позицию, отметили, что практический анализ риелторских предложений и открытых источников (включая Avito) подтвердил, что квартир площадью 35 кв. м в городе нет, а предложения находятся именно в диапазоне 35–40 кв. м. Они также подчеркнули, что установление нижней границы в 28 кв. м создало бы риск неэффективного расходования бюджета. Субвенции на покупку жилья для сирот выделяются из бюджета области из расчета 35 кв. м по средней рыночной стоимости 90,7 тыс. руб. за 1 кв. м (утверждено приказом минтруда региона). Покупка квартиры меньшей площади по той же общей максимальной цене контракта привела бы к превышению стоимости «квадрата» над нормативом. Министерство финансов Пензенской области, выступавшее в суде в поддержку комитета, указывало, что это является неправомерным расходованием средств и налагает на муниципалитет обязанность покрывать разницу из собственного бюджета.

В результате суд отметил, что закон не предполагает одновременного применения крайностей для создания единого диапазона. Заказчик правомерно увеличил площадь, учитывая отсутствие квартир в 35 кв. м. Суд также указал, что параметры закупки не ущемляют права детей-сирот и не ограничивают конкуренцию. По итогу пункт решения антимонопольщиков был успешно обжалован.

Нина Шевченко