Кино строгого режима

Экс-заместитель начальника управления капитального строительства Астраханской области Станислав Зырин приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн руб. за получение крупной взятки от подрядчика ООО «Стройресурс». Дело связано с реконструкцией кинотеатра «Октябрь», который уже более десяти лет находится в состоянии затянувшегося ремонта, сопровождавшегося пожаром, уголовными делами и ростом стоимости контракта с 1,4 до 3 млрд руб.

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор бывшему заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) региона Станиславу Зырину. Экс-чиновник признан виновным в получении крупной взятки, а именно 500 тыс. руб., от представителя ООО «Стройресурс» за покровительство при строительном контроле в ходе реконструкции кинокомплекса «Октябрь» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Астраханской области.

Кинотеатр «Октябрь», построенный в 1909 году по проекту архитектора Виктора Вальдовского-Варганека, признан объектом культурного наследия. Комплекс площадью более 6 тыс. кв. м находится в историческом центре Астрахани в границах улиц Молодой Гвардии и Володарского, рядом с филармонией. Изначально здание «Октября» выглядело как замок, в котором располагался театр «Модерн». Также на первом этаже кинокомплекса был зимний ботанический сад с тропическими растениями, пальмами, террариумами, аквариумами и клетками для птиц.

В 1956 году кинокомплекс получил свое нынешнее название — «Октябрь». Его реконструировали в неоклассическом стиле. В конце 1990-х по распоряжению губернатора Анатолия Гужвина «Октябрь» передали на содержание ООО «Праздник» из-за нехватки средств, а в 2000-х годах его преобразовали в культурно-развлекательный комплекс (КРК) с кинотеатром, боулинг-центром и ночным клубом. При этом зимний сад со всеми его обитателями был сохранен.

КРК «Октябрь» прекратил кинопоказы в 2010 году из-за крыши, которая требовала ремонта. Тогда же владелец комплекса попросил региональное правительство расторгнуть договор аренды, а уже в 2011 году объект встал на баланс минкульта Астраханской области. В 2014 году ныне закрытое ООО «Кротон» начало реконструкцию «Октября». Ремонт планировалось завершить в 2016 году, но затем срок сдачи сдвинули на 2017 год. Утром 26 декабря 2016 года, когда здание готовились вводить в эксплуатацию, внутри произошел пожар. По данным МЧС, огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м, была угроза возгорания соседнего здания, где находится областная дума. Согласно официальной версии, «Октябрь» загорелся из-за короткого замыкания в малом зале со звукозаписывающим оборудованием.

О повторной реконструкции кинокомплекса заговорили с приходом на пост губернатора Игоря Бабушкина в 2019 году. В июне 2022 года был определен подрядчик — московское ООО «Стройресурс». Изначально цена контракта составляла 1,4 млрд руб., но впоследствии достигла примерно 3 млрд руб. Объект планировали сдать к концу 2024 года, но работы затянулись, а в мае этого года началась череда уголовных дел, связанных с ремонтом «Октября». Аналогичные события происходили и в Пензе, где «Стройресурс» с 2018 года реконструировал государственный цирк за 1,9 млрд руб. Работы не были завершены, а контракт с подрядчиком Росгосцирк разорвал в 2023 году.

Строительная компания «Стройресурс» работает в Москве с 2003 года. С 2022 года пост директора фирмы занимает Евгений Луговитин, ему же принадлежит 50% доли. Соучредитель — Станислав Маслаков. За 2024 год чистый заработок юрлица составил 7,1 млн руб. при обороте 361 млн руб. С 2023 года выручка компании снизилась на 48%, а прибыль выросла на 453%. Выросла и стоимость активов — до 34 млн руб., что на 27% больше показателя предыдущего года. Евгений Луговитин контролирует несколько компаний через ООО «Стройресурс» и напрямую. Среди них ООО «Стройресурс РК» в Калмыкии, занимающаяся торговлей стройматериалами с оборотом 95 млн руб., ООО «СтройЮг» с оборотом 195 млн руб., и ООО «Нурмерс», где 75% принадлежит господину Лутовкину. Также вместе со Станиславом Маслаковым Луговитин владеет ООО «Сервистемпстрой», активы которой оцениваются в 60 млн руб. ООО «Стройресурс» участвовало в девяти закупках на сумму почти 7 млрд руб. Помимо строительства пензенского цирка и ремонта астраханского КРК «Октябрь», у «Стройресурса» был еще один крупный проект и, в отличие от указанных, успешно завершенный — реконструкция рязанского цирка за 430 млн руб.

В мае и июне этого года СУ СКР по Астраханской области сообщал о возбуждении уголовных дел в отношении экс-заместителя начальника УКС Станислава Зырина и главного специалиста капстроительства Салмана Курбанова за получение взяток на общую сумму 900 тыс. руб. Позже силовики проинформировали, что под следствие попал сам директор «Стройресурса» Евгений Луговитин за дачу взятки. В августе суд приговорил Курбанова к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 4,5 млн руб. Приговор уже вступил в силу. Зырину суд назначил аналогичный срок и штраф в 5 млн руб. 25 ноября адвокат экс-чиновника Николай Троянов подал апелляционную жалобу, но комментировать детали отказался.

Пока расследуется уголовное дело в отношении Евгения Луговитина, ФНС подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать ООО «Стройресурс» банкротом по упрощенной схеме. К делу в качестве истца присоединилось воронежское ООО «Стройинвест». Требования кредиторов пока не сформированы. Следующее слушание по делу пройдет 9 декабря.

Нина Шевченко