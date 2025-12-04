Лиманская экс-чиновница Кныр в четвертый раз осуждена за коррупцию

Суд в Астраханской области признал экс-начальницу управления имуществом и земельными ресурсами администрации Лиманского района Надежду Кныр виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дело касается муниципальной земли, за которую местный житель задолжал арендную плату, а также возвел там самовольную постройку. Последнюю суд обязал снести, а приставы возбудили исполнительное производство. Однако Надежда Кныр отдала этот земельный участок в аренду иному лицу без торгов на льготной основе. Новым арендатором стала мать прежнего. Судья Илья Тризно назначил Надежде Кныр наказание в виде штрафа размером 60 тыс. руб.

Это уже четвертый приговор Надежде Кныр. Предыдущие также касались ее действий на посту главы земельного управления районной администрации, а преступления датированы августом-сентябрем 2020 года.

В 2020 году знакомый Кныр попросил ее помочь в приобретении двух муниципальных земельных участков в Лимане стоимостью 190 тыс. руб. каждый. Тогда осужденная от имени своей родственницы-инвалида написала заявления на приобретение земли и оформила оба надела в собственность, тогда как гражданам из льготной категории положен лишь один участок в аренду. Затем Надежда Кныр продала имущество знакомому за 135 тыс. руб. Ущерб муниципалитету оценили в 375 тыс. руб. Летом 2021 года суд квалифицировал описанное как подделку документов и мошенничество с использованием служебного положения. Кныр признала вину и раскаялась. Судья Ксения Алиева учла наличие несовершеннолетнего ребенка и дала экс-чиновнице 3,5 года условно с испытательным сроком в 4 года, а также на три года запретила работать во власти. Также Кныр дали год ограничения свободы.

В марте 2022 года судья Илья Тризно признал чиновницу виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Выяснилось, что в августе-сентябре 2020 года Кныр согласовала продажу земли родственникам своей коллеги за 28 тыс. руб., в то время как ее рыночная стоимость составляла 225 тыс. руб., а правом на льготный участок покупатель ранее уже воспользовался. Надежда Кныр снова раскаялась, а суд учел наличие уже двух малолетних детей.

В мае 2022 года Надежда Кныр в суде раскаялась еще в одном аналогичном предыдущему преступлении. Оказалось, что, будучи начальником земельного управления, она помогла получить почти 1 тыс. кв. м земли в собственность семье главного жилищного инспектора районной администрации за 27 тыс. руб., при рыночной стоимости в 218 тыс. руб. Судья Алиева квалифицировала эпизод как злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и дала экс-чиновнице еще полтора года условно.

Надежда Кныр возглавила земельное управление Лиманской районной администрации буквально до месяц до совершения должностных преступлений — 31 июля 2020 года. Ее назначил бывший полицейский, глава района Михаил Гребенщиков. Прежде чем возглавить район в 2019 году, он менее года руководил отделом МВД России по Володарскому району Астраханской области. Лиман господин Гребенщиков покинул в марте 2023 года по собственному желанию, после чего успешно занялся бизнесом.

В сентябре 2023 года бывший чиновник возглавил московскую юридическую компанию ООО «Рема Групп». В 2024 году основал и возглавил ООО «Эколэнд», а осенью стал директором только что созданного ООО ППК «Простор». Обе компании торгуют недвижимостью, однако в прошлом году хозяйственную деятельность не вели. В минувшем октябре он стал гендиректором ООО «Лаборатория Исб». Компания зарегистрирована весной 2024 года, закончила его с нулевой выручкой и убытком в 3,8 млн руб., среди соучредителей — ООО «Рема Групп».

Марина Окорокова