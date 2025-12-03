Саратовские власти решили выдавать рыболовные участки на 20 лет без торгов

Саратовский областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства решил, что предприятия теперь могут долгосрочно закреплять за собой рыболовные участки на срок до 20 лет без конкурсов. К этому сроку может быть добавлен период работы по предыдущему соглашению, но плата взимается только за новый 20-летний период.

Заявки на переоформление участков ждут до 1 апреля 2026 года, а сама кампания продлится до 1 июня. Министр — председатель комитета Александр Гаврилов заявил, что долгосрочные соглашения будут способствовать рациональному использованию ресурсов и улучшению состояния водных объектов. Он также отметил, что такие условия позволят компаниям разрабатывать стабильные бизнес-планы. Господин Гаврилов выразил уверенность, что большое количество промысловых компаний воспользуются этим предложением.

В регионе работают 25 рыбопромысловых компаний, включая 14 индивидуальных предпринимателей и 11 юридических лиц. За ними закреплены 81 рыболовный участок в акватории Волгоградского и Саратовского водохранилищ, а также в Заволжье.

Нина Шевченко