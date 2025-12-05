Обыск в мэрии Пензы связан с делом о мошенничестве

Сегодняшний обыск в администрации Пензы прошел в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщили в пресс-службе СКР Пензенской области.

По данным следствия, в июле директор некой компании предоставил в мэрию недостоверную информацию, на основании которой незаконно купил земельный участок по заниженной цене. Ущерб городскому бюджету оценили в 16 млн руб.

Правоохранители задержали директора организации и его представителя. Фигурантам предъявляют обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Коммерсантов поместили под домашний арест.

Дарья Васенина