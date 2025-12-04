Турбаза «Чешский разлив» в Гагаринском районе перешла Саратовской области

В Саратовской области турбаза «Разлив» вернулась в собственность государства после судебного разбирательства, сообщили в прокуратуре региона. Проверка выявила нарушения при передаче объекта компании «Эволюшн системс с. р. о.» из Праги.

Турбаза, расположенная на участке площадью 13 га Гагаринском районе Саратова, включает разнообразные объекты и коммунальные сети. Прокуратура подала иск, и суд решил вернуть турбазу государству. Исполнение судебного решения контролируется.

Ранее, в мае этого года, Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел дело о банкротстве компании «Эволюшн системс С. Р.О.». Иск был подан в ноябре прошлого года региональным подразделением ФНС с требованиями на сумму более 13,9 млн руб., но суд отказал в признании компании банкротом

Никита Маркелов

Никита Маркелов