В Саратове реконструкция путепровода на Стрелке затребовала коррекции проекта

Комитет дорожного хозяйства и благоустройства Саратова объявил тендер на корректировку проектной документации реконструкции транспортной развязки на Стрелке. Стоимость работ оценивается в 32,2 млн руб.

Реконструкция развязки начались в этом году, старый мост, уже демонтирован. Сейчас подрядчик строит новый путепровод для обновленного трамвайного маршрута №3. Первый этап работ должен завершиться в 2026 году и обойдется в 1,57 млрд руб.

Корректировку проекта планируется завершить с 12 января по 31 мая 2026 года. В них входят инженерно-геодезические исследования и корректировка этапов №2.1, №2.2, №2.3 и №2.4. Также необходимо учесть изменения, связанные с строительством трамвайных путей и нового путепровода.

Никита Маркелов