Астраханское минимущество заняло старинный особняк в центре города

Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области сменило адрес. Чиновники переехали из нескольких зданий на улице Советской в старинный особняк на Никольской, 3. Новый адрес появился на официальном сайте министерства. Судя по графику приема граждан, госслужащие заняли все три этажа.

В сентябре этого года предыдущий арендатор — региональное отделение Южного главного управления Центробанка РФ — съехал из здания Азовско-Донского коммерческого банка. Несколько месяцев исторический особняк в стиле русского неоклассицизма пустовал.

В конце XIX — начале XX веков филиал крупнейшего в Российской империи Азовско-Донского коммерческого банка работал в Астрахани. Здание банка по проекту шведского архитектора Федора Лидваля в 1909–1910 гг. построил его коллега Николай Миловидов, переехавший в Астрахань из Санкт-Петербурга. В 1960–1972 гг. особняк реконструировали. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

Марина Окорокова