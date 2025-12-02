В Саратове принят дефицитный, но социально-ориентированный бюджет на 2026 год

Депутаты Саратовской областной думы обсудили проект бюджета на 2026 год, который назвали социально-ориентированным. Председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова отметила, что бюджет сформирован в условиях сложной экономической ситуации, и некоторые расходы пока не обеспечены. Однако она заверила, что вопросы, не решенные на стадии формирования бюджета, обычно находят свое решение в ходе исполнения, часто за счет федеральных средств.

Министр финансов области Ирина Бегинина представила основные параметры проекта: доходы составят 191,6 млрд руб., расходы — 203,7 млрд руб., дефицит — 12,6 млрд руб. Прогнозный объем государственного долга ожидается на уровне 70 млрд руб., что соответствует ограничениям Бюджетного Кодекса. Наибольшая прибавка средств ожидает дорожное хозяйство — 1,3 млрд руб. для достижения целевого показателя по состоянию дорог в 60%.

Бюджет также предусматривает увеличение расходов на развитие сельских территорий, поддержку малого агробизнеса, гранты для участников СВО, развитие лесопитомников, благоустройство территорий рядом с образовательными учреждениями, модернизацию здравоохранения и ремонт учреждений культуры в малых населенных пунктах. С нового года начнет работу программа «Земский тренер», которая привлечет 10 специалистов. Ирина Бегинина подчеркнула, что бюджет сохраняет устойчивость, все первоочередные расходы учтены, а заработные платы и социальные выплаты проиндексированы. Более 60% расходов бюджета направлены на социальную сферу.

Никита Маркелов