В Волгограде задержан общественник Алексей Ульянов, причины не раскрываются

В Волгограде задержан общественник Алексей Ульянов, сообщила «Высота 102» со ссылкой на источники в силовых структурах. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

По неподтвержденной информации, задержание может быть связано с уголовным делом бывшего городского депутата и администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко, пишут местные СМИ.

Михаил Серенко был арестован летом 2025 года по подозрению в вымогательстве. Его также обвиняют в клевете, реабилитации нацизма и сексуальном домогательстве. Он находится в СИЗО Волгограда.

Супруга Алексея Ульянова сообщила, что в их квартире на ул. Шекснинской прошли обыски. Ей не разрешили войти, и телефон мужа был недоступен. Она отметила, что дети могли покинуть дом, но ей лишь сообщили о следственных действиях. До задержания господин Ульянов должен был участвовать в делегации казачества в Курган.

Алексей Ульянов, позиционирующий себя как лидера движения «Активный Волгоград», известен своей критикой власти. В начале своей общественной деятельности он выступал за улучшение дорог и боролся с мусорной проблемой. Работал инженером в МУП «Комдорстрой», пока не выяснилось, что он не имеет высшего образования. Позднее господин Ульянов вступил в партию «Коммунисты России», потом в «Родину», метил в Волгоградскую облдуму, но успеха в политике не добился. В последние годы основная деятельность Алексея Ульянова связана с помощью участникам СВО.

Нина Шевченко