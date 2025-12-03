Под Астраханью объявили конкурс на ремонт моста, который ремонтировали недавно

ООО «Стройгазспецмонтаж» подало жалобу в УФАС Астраханской области на действия ГКУ «Астраханьавтодор» по поводу конкурса на ремонт моста через ерик Сомовка. Тендер стоимостью 10,6 млн руб. был объявлен 19 ноября, до 8 декабря принимались заявки на участие в закупке. Но теперь определение поставщика приостановлено на время разбирательства.

ООО «Стройгазспецмонтаж» зарегистрировано в июне 2006 года на шоссе Алтуфьевском в Москве. Общество работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С ноября 2009 года фирмой руководит Сергей Митин, он же числится одним из соучредителей. Двое других — Светлана и Андрей Дыбрины. Ранее совладельцами компании были Олег Чернов, Александр Громов, Анатолий Сынах, Марина Яковлева. В 2024 году выручка компании СГСМ достигла 245,5 млн руб., что на 29% превышает показатель предыдущего года. Убытки тоже продолжают расти: в прошлом году они составили 140,6 млн руб., в то время как в 2023 году этот показатель был 5,8 млн руб. Стройфирма участвовала в 51 госзакупке, в результате заключила 22 контракта на 2,3 млрд руб. Основные заказчики: ГКУ «Астраханьавтодор» и ФГБУ «Главрыбвод».

По информации, содержащейся в жалобе, закупка организована после расторжения аналогичного контракта с ООО «СГСМ» по инициативе заказчика. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 30 сентября 2025 года вступило в силу 11 октября и в настоящее время оспаривается компанией в Арбитражном суде региона.

В ноябре 2022 года СГСМ выиграло контракт стоимостью 75,65 млн руб. на ремонт моста через ерик Сомовка. По данным «ЕИС Закупки», подрядчику дважды были начислены штрафы за нарушение сроков работ. В декабре 2024 года компания была оштрафована на 477,8 тыс. руб., а в сентябре 2025-го на 3,94 млн руб. На момент расторжения контракта стоимость исполненных СГСМ обязательств составила 66,5 млн руб., фактически заказчик оплатил 71 млн руб.

В конце октября предприятие подало иск к «Астраханьавтодору» в суд с требованием признать односторонний отказ от контракта незаконным и аннулировать информацию о его расторжении. Кроме того, фирма оспаривает начисление тех штрафов (4,4 млн руб.) за срыв сроков работ. Ее представители считают эти неустойки незаконными. Первое слушание по делу назначено на 8 декабря.

В жалобе к антимонопольщикам СГСМ указывает на три нарушения. Во-первых, по мнению общества, после расторжения контракта нужно было проводить электронный запрос котировок, а не открытый конкурс. Во-вторых, в смету новой закупки включены работы, которые уже выполнены ООО «СГСМ», но не оплачены. Также компания предъявила претензии относительно графика оплаты, который якобы не соответствует методике Минстроя, так как не заполнены графы о размере и сроках аванса.

ООО «СГСМ» просит УФАС признать жалобу обоснованной, аннулировать конкурс и передать материалы для рассмотрения административного правонарушения.

