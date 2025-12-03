АО «Саратовский институт стекла» признан банкротом

Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом Акционерное общество «Саратовский институт стекла». Суд также открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Процедура продлится шесть месяцев. Ее завершение ожидается 27 мая 2026 года.

Конкурсным управляющим предприятия суд утвердил Елену Шульковскую. Она ранее исполняла обязанности временного управляющего. Смена процедуры стала результатом наблюдения. Первое собрание кредиторов приняло соответствующее решение 7 ноября 2025 года.

Требования кредиторов включены в реестр. Общая сумма долгов превышает 2,17 млрд руб. Крупнейшими кредиторами выступают ВЭБ.РФ и ПАО «Банк ПСБ». Часть их требований обеспечена залогом имущества должника. В реестр также вошли требования налоговых органов и других компаний.

Суд отказал в назначении судебной финансовой экспертизы. Ходатайство подало ООО «ЯРГЛАСС». Суд счел эту меру преждевременной. Вопрос о признаках преднамеренного банкротства будет решать конкурсный управляющий.

Временный управляющий представил суду анализ финансового состояния. Он указал на невозможность восстановить платежеспособность предприятия. Продолжение хозяйственной деятельности только увеличивает убытки.

Суд взыскал с АО «СИС» судебные расходы. Компании «Альбрус Логистикс» и «Форест» получат по 100 тыс. руб. Эти средства они потратили на госпошлину при подаче заявления о банкротстве.

Решение суда можно обжаловать в течение месяца. Жалобу нужно подать через Арбитражный суд Саратовской области в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Финансовые проблемы предприятия начались из-за кредита на модернизацию. Запуск обновленной стекловаренной печи сопровождался техническими трудностями. Компания не смогла выйти на проектную мощность. Это привело к накоплению долгов. Первый банкротный процесс завершился мировым соглашением с основными кредиторами. Однако в 2024 году компания снова показала убыток. Он составил 455 млн руб. при выручке в 699 млн руб. Положение осложнилось после остановки стекловаренной печи. Производство имеет непрерывный цикл. Остановка стала для него критичной.

