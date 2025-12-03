Госкорпорация в суде обязала мэрию Пензы принять инфраструктуру аэропорта

Мэрия Пензы обязана принять на баланс инфраструктуру аэропорта - такое решение первой инстанции оставил в силе 12-й арбитражный апелляционный суд. С иском к чиновникам вышло Федеральное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения» (ОРВД). Предприятие требовало признать незаконным отказ города принять инженерные объекты в муниципальную собственность.

Корпорация хотела передать городу канализационный коллектор, теплосеть, котельную, артезианские скважины, газопровод, водонапорную башню и другие объекты. Эти сооружения обеспечивают теплом и водой жилые дома на улице Центральной, а также других абонентов. Предприятие заявило, что содержание объектов не входит в его основные задачи, а финансовые возможности для этого ограничены.

Администрация города отказывалась принимать имущество. Чиновники ссылались на отсутствие полного пакета документов, неудовлетворительное состояние объектов и планы по строительству новой котельной. Также в администрации считали, что решение о передаче не может быть принято в одностороннем порядке.

Суд тщательно изучил материалы дела. Было установлено, что спорные объекты относятся к инженерной инфраструктуре города. По закону такие объекты должны находиться в муниципальной собственности, так как они предназначены для решения вопросов местного значения. Суд отметил, что обеспечение населения теплом и водой — это прямая обязанность органов местного самоуправления.

Суд отклонил доводы администрации. Решение о передаче имущества в муниципальную собственность не зависит от его технического состояния или планов по строительству новых объектов. При этом согласие федерального собственника — Росавиации — на передачу было получено.

Арбитражный суд удовлетворил требования корпорации. Отказ администрации Пензы, выраженный в письме от 10 сентября 2024 года, признан незаконным. Суд обязал городские власти в трехмесячный срок принять меры для перевода имущества в муниципальную собственность. Также с администрации взысканы судебные расходы на уплату госпошлины в размере 50 тыс. руб. в пользу истца. Теперь 12-й Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу чиновников и оставил решение первой инстанции в силе.

Никита Маркелов