Пензенский губернатор устроился доцентом в ПГУ

Глава Пензенской области Олег Мельниченко начал работать над докторской диссертацией. Соответствующую информацию «Ъ-Средняя Волга» нашел на сайте ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (ПГУ).

Господин Мельниченко имеет два высших образования — историческое (учитель) и юридическое. Летом губернатор поступил на историко-филологический факультет. Кафедра — «История России и методика преподавания истории».

Два месяца назад глава региона начал писать работу на тему «Власть и Русская Православная Церковь в период перестройки и становления новой суверенной России: эволюция взаимоотношений (1985-2008 гг.)». Научный руководитель — почетный работник высшего профессионального образования РФ, декан историко-филологического факультета ПГУ Ольга Сухова. На данный момент господин Мельниченко сдал автореферат диссертации.

Олег Мельниченко занимает пост губернатора Пензенской области с 28 сентября 2021 года. Следующие выборы главы региона пройдут в 2026 году.

Дарья Васенина