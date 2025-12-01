В Балакове приступили к модернизации аэропорта, закрытого 20 лет назад

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и министр транспорта Андрей Никитин утвердили план строительства аэропорта в Балаково. Проект нацелен на создание современной гражданской воздушной гавани и организацию регулярных авиаперевозок. К подготовительным работам уже приступили.

Аэропорт в Балаково, построенный для обслуживания атомной электростанции, законсервировали в 2001 году. Еще в апреле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о планах возобновления работы аэропорта, а в конце апреля этого года ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» завершило прием заявок на реконструкцию. Начальная цена контракта составляла 950 млн руб. Согласно графику, работы должны быть завершены к 20 декабря 2027 года.

Воздушную гавань планируют модернизировать с помощью федеральной поддержки. В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» построят новый модульный аэровокзальный комплекс и обновят аэродромную инфраструктуру. Господин Никитин оценил подготовку к строительству и сообщил, что взлетно-посадочную полосу удлинят до 2,5 тыс. м. Также обновят рулежные дорожки и перрон. В июне министр финансов Ирина Бегинина на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности сообщала, что на обеспечение инженерно-техническими коммуникациями аэропорта в Балакове выделят 112,6 млн руб.

Нина Шевченко