Облсуд за 75 секунд оставил экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова в СИЗО

В Саратовском областном суде вчера, 4 декабря, состоялось рассмотрение апелляции на арест бывшего гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова. Заседание провел судья Виталий Петлюра.

Жалоба касалась продления срока содержания под стражей до 23 декабря. Напомним, соответствующее решение вынес 17 ноября судья Волжского районного суда Анатолий Рыблов. Таким образом, общий срок ареста превысит девять месяцев.

Адвокат Шихалова Татьяна Шилова заявила, что основания, по которым ее подзащитного держали в СИЗО, изменились. Он был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ), но в октябре стало известно, что уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления. И только 3 декабря, спустя 44 дня после прекращения уголовного дела и многочисленных заявлений адвоката, Максиму Шихалову поступило разъяснение его права на реабилитацию. По поводу нарушения следствием ряда уголовно-процессуальных норм 24 ноября в Волжском районном суде прошло заседание.

После прекращения уголовного дела о злоупотреблении появились два новых эпизода — по статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Однако меру пресечения изменять не стали и оставили Шихалова в СИЗО. Также Рыблов, по мнению стороны защиты, не учел данные о личности Шихалова.

Кроме того, адвокат опровергает какую-либо сложность дела, о которой сообщает следствие. «Обвинение было предъявлено и объявлено об окончании по одному составу через два дня, по другому — через 27 дней. Меньше месяца, какая сложность дела?» — подчеркнула госпожа Шилова.

Максим Шихалов и его защитник попросили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей: домашний арест или запрет определенных действий.

Представитель облпрокуратуры Сергей Степанов выступил против удовлетворения жалобы адвоката. По его мнению, Шихалов может скрыться от следствия, пока следователи «проводят следственные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела и его окончание». В то же время вчера, 3 декабря, пресс-служба областного СК распространила релиз, в котором объявила о завершении расследования.

Выслушав стороны, судья ушел в совещательную комнату. Вернувшись оттуда через 1 минуту и 15 секунд, он постановил: «Апелляционное постановление изготовлено в полном объеме, оглашается вводная резолютивная часть. <...> Оставить постановление Волжского районного суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения».

75 секунд в совещательной комнате — это не рекорд для Виталия Петлюры. Ранее он принял решение по делу Максима Шихалова за 51 секунду.

Дело Максима Шихалова связано с арендой дизель-генераторной установки. Следствие считает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», господин Шихалов содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки, что нанесло ущерб предприятию.

Из КБПА он уволился 4 марта 2025 года, а 20 марта в Москве, в «Ростехе», его согласовали на пост руководителя пермского завода «ПМ-Редуктор». Спустя несколько часов в отношении него возбудили уголовное дело. Максима Шихалова задержали в Москве 21 марта, затем на автомобиле доставили в Саратов. Защита утверждает, что Шихалов не получал уведомлений о деле, не пытался скрыться и не имел такой возможности — выезд за границу ему запрещен из-за работы на оборонном предприятии.

Ольга Симонова