В Волгограде блогер задержан по подозрению в вымогательстве

Волгоградский блогер на протяжении пяти лет требовал деньги у представителей бизнеса и отдельных граждан за нераспространение порочащей их информации, утверждают в СУ СКР по региону. Следователи СО по Центральному району Волгограда возбудили дело о вымогательстве (ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба.

Начиная с 2020 года волгоградец якобы требовал от своих жертв суммы от 100 тыс. до 6 млн руб. в обмен на свое молчание. Известно, что за шантаж дискредитирующими материалами блогер получил от местного коммерсанта 6 млн руб. Как рассказали следователи, подозреваемый был в сговоре с владельцем анонимного Telegram-канала. Последний проходит по другому делу в качестве обвиняемого.

Также блогер якобы вымогал 100 тыс. руб. у руководителя волгоградской фирмы за неразглашение порочащей информации. В этом случае пострадавший платить отказался.

В данный момент решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Проводятся следственные действия и сбор доказательств по уголовному делу.

