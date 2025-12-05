ФОКусы с авансом

Суд в Астрахани вынес приговор бывшему владельцу московского ООО «Стройконтракт». В 2022 году директор компании заключил контракт стоимостью 58 млн руб. с управлением капстроительства региона на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы №8 в Ахтубинске. Подрядчик получил аванс в размере 18 млн руб., но к работам так и не приступил, а деньги потратил на свои нужды. В результате бюджету УКС был нанесен ущерб на почти 4 млн руб. Защита осужденного от комментариев отказалась.

Кировский районный суд Астрахани 3 декабря вынес приговор руководителю строительной компании, которая возводила в Ахтубинске физкультурно-оздоровительный комплекс по нацпроекту «Демография». Директора фирмы признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре Астраханской области. На сайте суда указано, что фигурантом является Дмитрий Сажнев. Согласно данным прокуратуры, уголовное в отношении него было возбуждено весной 2024 года.

В октябре 2022 года управление капитального строительства Астраханской области заключило контракт стоимостью 58,36 млн руб. с директором московского ООО «Стройконтракт» Дмитрием Сажневым на строительство ФОК на 44 места по ул. Нестерова, 5 в Ахтубинске на территории СОШ №8. Согласно данным портала «ЕИС Закупки», объект площадью более 3 тыс. кв. м должны были возвести до 1 октября 2023 года.

ООО «Стройконтракт» зарегистрировано в Москве в мае 2006 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Осужденный Дмитрий Сажнев был учредителем юрлица с августа 2017 года по март 2023 года. Затем фирма перешла в руки Кирилла Полякова, а с октября 2023 года единственным владельцем числится Денис Князев. На момент заключения контракта с УКС Астраханской области – это единственный выигранный контракт в портфолио общества – «Стройконтракт» не имел выручки и прибыли, а активы были в минусе. В 2023 году выручка взлетела до 21 млн руб., однако компания понесла убытки в 8,8 млн руб. В 2024 году заработок компании резко вырос на 125% до 2,2 млн руб. при упавшем обороте в 2,4 млн руб. Стоимость активов по-прежнему отрицательная. Зарегистрированный в Астраханской области ИП Дмитрий Сажнев в настоящее время учреждает шесть организаций: ООО «Волжская Рыбалка», ООО «Эталон», ООО «Держава», ООО «Севен» (Москва), ООО «ДВ Икорный дом» (Амурская область) и благотворительный фонд «Народный рубеж» (Москва). Юрлица не имеют выручки, а общие убытки составили 28 тыс. руб.

В мае прошлого региональная прокуратура сообщила, что Сажнев в период с октября 2022 года по октябрь 2023 года присвоил 18,25 млн руб. при строительстве ФОКа. Дмитрий Сажнев заключил договор субподряда с аффилированной организацией и получил авансовый платеж. Для создания видимости законности организовал частичное выполнение работ и завысил стоимость актов. По факту работы после заключения контракта так и не начались. Аванс фигурант потратил по своему усмотрению.

В июне 2023 года строительную площадку посещал губернатор Игорь Бабушкин. В карточке проекта было указано отставание на 4 месяца.

По данным «Госзакупок», УКС разорвал контракт со «Стройконтрактом» в октябре 2023 года. Из-за срыва сроков и ненадлежащего исполнения обязательств подрядчик был оштрафован на 1,15 млн руб. В том же месяце компания подала иск в Арбитражный суд региона с требованием признать одностороннее расторжение контракта незаконным. Суд, изучив материалы дела, отклонил иск компании. В апелляции и кассации общество также потерпело неудачу – жалобы были возвращены.

В прокуратуре сообщили, что ущерб астраханскому УКСу составил 3,9 млн руб., но был возмещен. Суд приговорил Сажнева к трем годам колонии общего режима и штрафу в 250 тыс. руб. Также ему запрещено участвовать в госзакупках, связанный со строительством, в течение двух лет. Адвокат Алексей Курнев комментировать детали отказался.

Нина Шевченко