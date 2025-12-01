Волгоградский вуз обязали прекратить ущемлять права абитуриентов и студентов

Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам: Санкт-Петербургскому государственному университету, Московскому государственному лингвистическому университету и Волгоградскому государственному аграрному университету. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно единому реестру проверок, волгоградский вуз не предоставил преимущественное право зачисления абитуриентам-льготникам (инвалиды детства, дети-сироты, дети военнослужащих). Университет также отчисляет студентов по основаниям, не предусмотренным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ».

В связи с этим университету объявлено предостережение. Администрации предложено принять меры для соблюдения обязательных требований. Руководство вуза должно обеспечить приоритет зачисления определенным категориям абитуриентов при успешном прохождении вступительных испытаний, а также пересмотреть основания для отчисления студентов, чтобы соответствовать законодательству.

Нина Шевченко