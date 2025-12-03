В Волгограде планируют комплексное развитие Советского и Кировского районов

ДОМ.РФ объявил конкурс на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КТР) в Советском и Кировском районах Волгограда. Начальная цена торгов чуть превышает 2,6 млн руб., а шаг аукциона 78 тыс. руб. (2,99%).

Лот включает два участка: один площадью 8,2 тыс. кв. м и с кадастровой стоимостью 65,4 млн руб., второй — 281 тыс. кв. м стоимостью 224,1 млн руб. В документации указано, что компании, с которой заключат договоры аренды земли и КТР, предстоит в установленные сроки разработать и утвердить проект планировки и межевания, сформировать новые земельные участки и построить на них многоквартирные дома. Особое внимание в договоре уделено инфраструктуре: объекты транспорта, коммуникаций и социальной сферы (включая детские сады и школы) должны быть введены в эксплуатацию раньше, чем будет завершено строительство последнего жилого дома. Вся инфраструктура впоследствии будет безвозмездно передана в государственную или муниципальную собственность.

Заявки на участие в торгах завершат принимать 15 декабря. Через четыре дня после этого, 19 декабря, состоится конкурс.

Нина Шевченко