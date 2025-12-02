Окружной суд отказался изымать привокзальный рынок по требовании мэрии Саратова

Арбитражный суд Поволжского округа отклонил кассационную жалобу администрации Саратова, оставив в силе решения предыдущих инстанций по делу о деприватизации Привокзального рынка. Таким образом, мэрии не удалось признать недействительным соглашение от 20 июля 2005 года, касающееся аренды участка рядом с железнодорожным вокзалом.

Администрация обратилась в суд с просьбой аннулировать соглашение, изменяющее договор аренды от 20 мая 1999 года. Мэрия утверждала, что документ ничтожен. Ответчиком по делу выступала индивидуальный предприниматель Наталья Трифонова.

Участок площадью более 2,7 тыс. кв. метров, на котором ранее находилось трамвайное кольцо маршрута №15, был целью для реконструкции Привокзальной площади. Администрация планировала убрать Привокзальный рынок, чтобы освободить место для проекта.

В мае 2025 года региональный арбитражный суд отказал администрации в удовлетворении иска. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение, отклонив апелляционную жалобу мэрии.

