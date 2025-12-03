В Саратове губернатор рассказал о 26 млрд рублей инвестиций в Столыпинский парк

Инвестиции в проекты Столыпинского индустриального парка в Саратове превысили 26 млрд руб., сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на заседании регионального парламента. Он отметил, что сумма частных вложений уже превышает прогнозы, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к проекту.

Первые резиденты парка начали строительство производств, что создаст более 800 рабочих мест. Губернатор добавил, что благодаря новой деятельности в региональный бюджет поступит более 4,5 млрд руб.

Площадь Столыпинского индустриального парка составляет 84,8 га, участки для проектов предоставляются по договору субаренды.

Никита Маркелов