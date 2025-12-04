В Волгограде задержанного по подозрению в вымогательстве блогера госпитализировали

Волгоградский общественник и блогер Алексей Ульянов был госпитализирован из-за плохого самочувствия. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание V1.RU. 2 декабря мужчину задержали в его квартире на ул. Шекснинской по подозрению в нескольких эпизодах вымогательства (ст. 163 УК РФ).

По словам супруги господина Ульянова, у Алексея нашли камень в почках, но от медицинской помощи он отказался, сославшись на рабочую командировку. При этом о госпитализации после задержания госпожа Ульянова узнала от адвокатов.

Как предполагает следствие, Алексей Ульянов якобы в течение пяти лет вымогал у рядовых граждан и бизнесменов деньги за неразглашение дискредитирующей их информации. За свое молчание он якобы просил суммы от 100 тыс. до 6 млн руб. По версии следствия, господин Ульянов действовал не один, а вместе с ранее задержанным журналистом Михаилом Серенко.

