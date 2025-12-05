Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Волгоградом начали изымать земли под строительство километровой эстакады

Волгоградские власти начали резервировать землю для строительства автомобильного моста через железную дорогу около станции «Канальная» Приволжской железной дороги в Светлоярском районе. Речь идет о шести участках площадью от 900 кв. м до 10,5 га.

Соответствующее распоряжение на днях подписал председатель регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев. Документ был опубликован на региональном портале правовой информации.

Вблизи зарезервированных участков планируют ликвидировать железнодорожный переезд. Его пересекает дорога, ведущая из южной промзоны Волгограда к трассе Волгоград — Котельниково — Сальск. Подрядчик, по условиям контракта от 12 марта 2025 года, построит на изъятой земле почти километр новой дороги с двухполосным движением. Цена контракта — 495 млн руб., средства выделит региональный бюджет.

Займется строительством эстакады ООО «Дагспецстройсервис». Компания зарегистрирована в 2001 году в г. Кизилюрте Республики Дагестан, основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководит компанией с 2021 года Абдула Магдиев. ООО «Дагспецстройсервис» участвовало в 47 закупках и заключило 40 контрактов на сумму 12 млрд руб.

Марина Окорокова