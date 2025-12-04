Суд обязал власть отдать убыточной компании карьер под Пензой

Арбитражный суд Пензенской области 2 декабря удовлетворил иск компании «Горные Технологии» к региональному правительству. В марте этого года власти отказали фирме в переводе земельного участка площадью 8,2 га в Нижнеломовском районе (находится в менее 100 м от границ села Большие Хутора) из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения. Суд признал их решение незаконным и обязал завершить перевод в течение месяца после вступления решения в силу. «Горные Технологии» планируют использовать участок для геологического изучения, разведки и добычи строительного песка.

ООО «Горные Технологии» зарегистрировано в Пензе на ул. Биской, 9г в январе 2021 года. Предприятие занимается оптовой продажей стройматериалов. Основатель компании — Дмитрий Ефимов (ушел из бизнеса в январе 2023 года). В декабре 2021 года доли получили Алексей Викулов (ныне учреждает ООО «Спирос») и Евгений Пономарев (владеет ООО «Русокно» и ликвидирующемся ООО «Ломов-Песок»). В октябре 2023 года господа Пономарев и Викулов продают юрлицо Ивану Умнову, а тот в январе 2024 года поделился долей в компании с Петром Пузаковым. С 2021-го по 2024 год выручка общества сохраняется нулевая. С года основания фирма работает в ущерб. К 2023 году убытки уменьшались: в 2021 году они составляли 1 млн руб., в 2022-м — 317 тыс. руб., в 2023-м — 55 тыс. руб. Однако 2024 год «Горные Технологии» завершили с убытком уже в 1,4 млн руб. Значение чистой стоимости активов в динамике меньше нуля (с самого начала работы ООО показатель остается в минусе, за 2024 год — 2,7 млн руб.). Дебиторская задолженность 500 тыс. руб., по сравнению с 2023 годом снизилась на 71%, а кредиторская, напротив, возросла на 5% и составила 2,1 млн руб.

Ранее, 8 апреля этого года, тот же суд оставил без рассмотрения иск «Горных Технологий» к министерству государственного имущества региона. Компания оспаривала отказ ведомства в переводе этого же земельного участка под добычу песка. Минимущества, сказано в определении, не стало менять назначение участка, поскольку он находится практически на границе села Большие Хутора и земель личного подсобного хозяйства. В результате в споре с министерством «Горные Технологии» ходатайствовали об оставлении дела без рассмотрения. Суд запрос удовлетворил, и в том же апреле компания судилась уже с пензенским правительством.

Помимо ООО «Горные Технологии» Иван Умнов и Петр Пузаков имеют другие бизнесы. У господина Умнова зарегистрировано ООО «Николас», он является единственным владельцем, а еще и директором. Фирма появилась в августе 2021 года. Работает в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина. По данным ФНС и Росстата, бухгалтерская отчетность за четыре года не представлена. Участником арбитражных споров компания не была, через суды общей юрисдикции тоже не проходила. В госзакупках юрлицо участия не принимало. В августе 2025 года был начислен один единственный штраф в 200 руб. в связи с налоговыми нарушениями. У Петра Пузакова еще три бизнеса с сфере добычи песка, гравия, камня: ООО «Рисам» с оборотом 300 тыс. и прибылью 269 тыс. руб. в прошлом году. У ООО «Спецтехсервис» выручка на протяжении семи лет нулевая, прибыль до 2022 года тоже была нулевой, а в 2023-м году впервые ушла в минус на 16 тыс. руб., а в 2024-м на 1,5 млн руб. В «Спецтехсервисе» господину Пузакову принадлежит 50% доли, еще 50% — Валерию Рыбакову (иных бизнесов не имеет). В ООО «Месторождение „Междуречье-2“» Петру Пузакову также принадлежит 50%, по 25% — Станиславу Козлову и Маргарите Ананьчевой (владелец 50% уставного капитала ООО «Пензадорстрой» и ООО «Кондольская ДПМК-1»). У «Междуречья-2» выручка тоже отсутствует, а чистые убытки составили всего 8 тыс. руб. в 2024 году, в 2023 году — около 1,8 млн руб.

Нина Шевченко