В астраханском ликвидированном парке «Планета» снесут колесо обозрения

В Астрахани решили демонтировать колесо обозрения в парке «Планета». Работы будут проводить под контролем судебных приставов. Администрация города уже выдала распоряжение, передающее управление процессом коммунальному хозяйству и благоустройству.

Управление по коммунальному хозяйству станет муниципальным заказчиком демонтажных работ, а все затраты будут взысканы с ООО «Парк Планета». Этот шаг входит в программу преобразования общественного пространства, для которой уже найден инвестор, готовый вложить 300 млн руб.

Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул, что слухи о возможной жилой застройке парка не соответствуют действительности. Он поручил администрации рассмотреть возможность открытия парка для прогулок во время подготовительных работ. Очистка и благоустройство территории станут приоритетами для обеспечения безопасности посетителей.

Нина Шевченко